Von Dorothee Gottschalk

Erinnern Sie sich an die „Standing Ovations“ für die Menschen, die sich bis zur Erschöpfung im medizinischen Sektor im Kampf gegen Corona eingesetzt haben? Applaus von den Balkonen der Städte für die, die ein leuchtendes Vorbild für alle waren.

Auf Leuchtgestalten ganz anderer Art treffen wir an diesem Wochenende. Vor den Haustüren sind kunstvoll geschnitzte und verzierte Kürbisse zu entdecken, die in die dunkle Nacht hinein ihr Licht verbreiten. Vielleicht fragen Sie sich, was das miteinander zu tun hat?

Die Legende von Jack Oldfield

Die Legende erzählt, dass Jack Oldfield – ein irischer Hufschmied – dessen Leben nicht vorbildlich war, es mehrfach schaffte, seine Seele durch Gerissenheit dem Teufel abspenstig zu machen, der ihn am Vorabend von Allerheiligen holen wollte. Am Ende musste der Teufel Jacks Seele freigeben. Seither erinnert „Jack O’Lantern“, eine ausgehöhlte, leuchtende Rübe (heute ist es ein Kürbis) an diese Seele, die weder in den Himmel noch in die Hölle durfte. Ihr Licht soll böse Geister vertreiben, der Macht des Bösen trotzen. Soweit die Legende.

Halloween, die Nacht der leuchtenden Kürbisse, abgeleitet von „All Hallows’ Eve“, ist gleichbedeutend mit: Abend vor Allerheiligen. Stellt sich die Frage, wer diese Heiligen sind, die wir am 31. Oktober feiern. Vielen kommt wohl der Heilige Nikolaus in den Sinn, den Kinder besonders lieben; der Heilige Martin, der den Mantel mit einem Bettler teilte und an dessen Gedenktag wir mit Laternen singend durch die Straßen der Dörfer ziehen; oder die Heilige Barbara – ein Obstbaumzweig an ihrem Festtag in eine Vase ins Zimmer gestellt, erblüht an Weihnachten. In meinen Augen sind das „Lichtbringer“, die das Wohl ihrer Mitmenschen im Auge hatten und so zum Vorbild für uns – auch heute noch – geworden sind.

Die „Heiligen des Alltags“

Durch ihr Leben und Handeln wurde diese Welt ein wenig heller. Das verbindet sie mit den Menschen, die ich zu Beginn erwähnt habe. Auch durch diese wurde es freundlicher in einer schweren Zeit. Und nicht nur durch sie – ich bin sicher, jeder kennt Menschen, in deren Nähe die Welt sich besser anfühlt, die Liebe und Wärme schenken und deren eigenes Wohl nicht im Vordergrund steht. Wir nennen sie die „Heiligen des Alltags“. Sie stehen auf keinem Sockel und sind nicht in aller Munde. Sie gewähren dem Bösen auf dieser Welt weniger Raum. Sie leuchten wie diese Kürbisse im Dunkel der Nacht, vertreiben Angst und Not – Lichtbringer eben. Feiern wir sie, seien wir dankbar, dass es sie in unserem Leben gibt. Und wahrscheinlich ist jemand auch dankbar für Sie!