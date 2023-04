Ostern im Museum

Einen Besuch im Dürkheimer Stadtmuseum in den Osterspaziergang zu integrieren, lohnt sich! Nicht zuletzt, weil dort wie in jedem Jahr die kreativen Kunstwerke aus dem Ostereier-Rätsel der Lokalredaktion zu sehen sind! Wer sich also genau anschauen will, was unsere Künstler gemalt, gebastelt und gestaltet haben, hat dazu außer montags täglich von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit. Der Eintritt ist übrigens frei.

Winzer-Quartett

Eine kreative Idee, um den Etat zugunsten sozialer Projekt an der Weinstraße zu befüllen: Dieses Ziel hatte sich der Serviceclub Round Table 39 Weinstraße gesetzt. Das Resultat von viel ehrenamtlichem Engagement ist jetzt zu haben: ein klassisches Trumpf-Kartenspiel, aber mit Pfälzer Weingütern. Kurz gesagt, lässt sich damit Weinstraßenquartett spielen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Unter den Weingütern finden sich zum Beispiel Fitz-Ritter, Hammel & Cie, Müller-Catoir oder der Winzerverein Deidesheim. Es geht um Kategorien wie Gründungsjahr, Rebfläche und Flaschenproduktion. Also erfahren die Spieler auch viel über die Winzer in der Pfalz. Womit Round Table zusätzlich den Kauf für einen guten Zweck versüßen will: Jede Spielkarte hält einen Gutschein für eine kostenlose Wein- oder Sektflasche oder Rabatte ab einem bestimmten Einkaufswert bereit. Das Spiel soll unter anderem auf Weinfesten verkauft werden.