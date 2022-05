Wir leben in bewegten Zeiten zwischen Aufatmen und den Sorgen um den Frieden, die uns täglich mit den Nachrichten erreichen. Wie in vorhergehenden Krisensituationen fallen dann angesichts der allseits vorherrschenden Ratlosigkeit Kommentare über Politik und Politiker, ob medial geäußert oder im persönlichen Gespräch, häufig so aus: Wie konnten die aber auch nur so dumm sein …

Die Urteile sind oft gnadenlos abwertend. Als ob wir es besser gewusst hätten. Doch gewohnte Denkmuster geraten gerade ins Wanken. Die Erwartungen an uns selbst wie an andere, seien es Entscheidungsträger oder Dienstleister, sind allgemein hoch. Wir haben uns in unserer Gesellschaft an die Maximen, immer mehr, größer, besser, wohlhabender, schneller, effizienter, produktiver zu werden, gewöhnt. Fehler und Schwächen werden da nicht toleriert. Wer dieses Tempo nicht mithalten konnte, wer diese Leistungen nicht bringen konnte, geriet aus dem Blickfeld der Aufmerksamkeit.

Ökumenische Initiative

Vom 30. April bis zum 7. Mai wird die Woche für das Leben als ökumenische Initiative der evangelischen und katholischen Kirche begangen. Seit über 25 Jahren will sie aufmerksam machen und das Bewusstsein wecken für den Wert und die Würde des menschlichen Lebens, die unabhängig gegeben ist von der Leistung eines Menschen. In diesem Jahr steht die Woche für das Leben unter dem Jahresthema: „Mittendrin. Leben mit Demenz.“ Die Würde und der Wert eines menschlichen Lebens hängt nach christlichem Verständnis eben nicht von Gesundheit, den individuellen Fähigkeiten oder auch der Möglichkeit der Selbstbestimmung ab. Letztlich ist Gott der Garant der Würde des Menschen. Bei ihm hat jeder Bedeutung. „Ich habe dich beim Namen gerufen“, heißt es im Buch des Propheten Jesaja. Gott gibt niemanden auf. Jeder gehört dazu.

Nicht über jeden Zweifel erhaben

In vielen Geschichten der Evangelien wird von Begegnungen und von der Zuwendung Jesu zu denjenigen erzählt, die damals gesellschaftlich wenig galten. Und Jesus vertraute seine Sendung Jüngern an, die auch nicht ohne Fehler und über jeden Zweifel erhaben waren. Die besondere Hinwendung Jesu zu den scheinbar Schwachen, Armen, ja auch Sündern, stieß schon in damaliger Zeit auf Befremden.

Doch deren Stärke kommt in ihrer Hoffnung und ihrem Vertrauen, in ihrer Suche und ihrem Streben nach Heil und Heilung zum Ausdruck. Mittendrin. Solidarisch.

Wenn wir so in Vielfalt als Gesellschaft zusammenfinden, den anderen mit seinen besonderen Stärken und auch Schwächen wertschätzen, einander ergänzen und niemanden zurücklassen, dann können wir auch miteinander die Herausforderungen der Zukunft meistern. Gottes Zusage: „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer 29,11).