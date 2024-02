Die Winterzeit ist in ihrem natürlichen Verständnis keine Zeit in der viel zum Blühen kommt. Im Hinblick auf Kinder, Jugendliche und junge Familien ist es hingegen in der Pfarrei etwas anders – da blüht so einiges auf.

Ob es nun die Krippenspiele sind, an denen sich viele Kinder und Familien beteiligen, die Geschichten über die Heiligen in den Kitas, die Schulgottesdienste, die Angebote des Kindergottesdienstkreises oder ähnliche Angebote, es herrscht viel Begegnung. Auch die Erstkommunionkinder sind präsent und die Sternsinger, die im Januar eine tolle Solidaritätsaktion haben. Über 200 Kinder und Jugendliche machten sich in unseren Gemeinden auf den Weg und klopften an Haustüren, brachten den Segen und sammelten Spenden für benachteiligte Kinder weltweit. Dabei kamen rund 46.000 Euro zusammen. Sie wurden von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt, welche die Aktionen organisierten, die Gruppen begleiteten und für die Kinder kochten.

Unsere Messdienerinnen und Messdiener waren fleißig und gestalteten Postkarten und backten Plätzchen, die gegen eine Spende angeboten wurden. Das Taschengeld hilft den Jugendlichen bei die Romwallfahrt, die im Sommer ansteht.

Neue Vorbereitung auf die Erstkommunion

Im November begann die Vorbereitung auf die Erstkommunion im April. Ziemlich spannend war es, ein neues Konzept dafür einzuführen. Mit Weggottesdiensten bereiten wir uns mit den Kindern und ihren Familien darauf vor. Wie es im Lied „Mal gespannt, mal eher skeptisch“ so schön heißt, begegneten die Eltern dieser nicht einheitlich: Viele fanden die Idee gut, aber es gab auch skeptische Stimmen. Ich verbinde das damit, dass unser voriges Konzept tolle Eigenschaften hatte, die nun wegfallen würden. Im Austausch mit den Eltern haben wir einige Vorschläge aufgegriffen und unser Konzept angepasst.

Nun sind wir fast auf dem halben Weg zur Erstkommunion, ich habe das Gefühl, etwas von der Skepsis hat sich gelegt: Das Konzept ist zwar nicht ideal, aber es entspricht der heutigen Zeit. Ein Team von Ehrenamtlichen gestaltet gemeinsam die Weggottesdienste. Und es ist die Idee aufgekommen, diese auch nach der Erstkommunion für Familien und Kinder fortzusetzen.

Wir haben schon über einige Themen wie Teilen, Gemeinschaft und Jesus gesprochen, nun steht das Thema der Themen an: Eucharistie – der Leib Christi. Möge der liebe Gott uns beistehen, es den Kindern in für sie zu geeigneter Weise zu erklären und dabei das Geheimnis auch für uns greifbarer zu machen.

Daher ist der Name des Konzepts gar nicht so schlecht – Weggottesdienst: Wir sind gemeinsam auf einem Weg und wer weiß, wann da etwas aufblühen kann? Gleich zu Beginn, mittendrin, oder irgendwann, wenn es niemand erwartet, im Winter vielleicht. Dass dies möglich ist, oder sogar regelmäßig so ist, das zeigt mir der Winter in meiner Pfarrei.