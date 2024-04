Brüssel, Budapest, die Elbphilharmonie in Hamburg und natürlich auch immer wieder die Heimatstadt Berlin – die Auftrittsorte von Christian Tetzlaff allein in den nächsten Wochen sprechen für ein enormes Reisepensum. Am nächsten Dienstag, 23. April, kommt der Geiger mit seinem „Tetzlaff Quartett“ aber erst einmal in den Busch-Hof nach Freinsheim.

Zu dieser Location hat das Quartett, das auch noch aus der Geigerin Elisabeth Kufferath, Hanna Weinmeister an der Viola und Schwester Tanja Tetzlaff am Cello besteht, eine besondere Beziehung, seit es 2016 zum ersten Mal in der Reihe „Von-Busch-Hof konzertant“ auftrat. Es legt hier immer wieder gern Zwischenstopps ein, und vor zwei Jahren machte es in der Pfalz, umsorgt von Volker Gilcher vom Restaurant Von-Busch-Hof, sogar eine Art Arbeitsurlaub zur Vorbereitung einer Tournee. Unvergessen ist auch Christian Tetzlaffs Soloauftritt mit einem Bach-Programm 2022.

Nun also kommt das Quartett, das bereits seit 1994 in gleicher Besetzung besteht, wieder und präsentiert Werke zweier Komponisten, zu denen es einen besonderen Bezug hat: Mit Felix Mendelssohn, dessen Quartett Nr. 2 a-Moll op. 13 das Konzert in Freinsheim eröffnet, haben die vier sich bereits 2013 auf einer CD beschäftigt, Jean Sibelius, von dem das Quartett d-Moll op. 56 mit dem Beinamen „Voces Intimae“ zu hören sein wird, würdigte man sogar gleich bei seiner allerersten Einspielung.

Termin

Das „Tetzlaff Quartett“ kommt am Dienstag, 23. April, um 19 Uhr in den Von-Busch-Hof nach Freinsheim. Es gibt aktuell noch Restkarten (23,50/7 Euro) unter www.vbh-konzertant.de oder über die Touristinfo i-Punkt der VG Freinsheim.