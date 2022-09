Wie schon im vergangenen Jahr eröffnet der Verein „Von-Busch-Hof konzertant“ auch 2022 die Saison wieder mit einem Festival. „Artist in Residence“ in Freinsheim ist diesmal der Cellist Julian Steckel, der gerade eine wichtige Auszeichnung errungen hat.

Wie bei der Premiere 2021 können die Musikfreunde auch in diesem Jahr wieder in Freinsheim drei Tage hintereinander, von 9. bis 11. September, klassische Musik vom Feinsten genießen, wobei – wie bei „Von-Busch-Hof konzertant“ üblich – auch an das Konzertpublikum von morgen gedacht wird. Ebenfalls wie 2021 gibt es auch wieder einen Künstler, um den sich bei dem Festival alles dreht. Und ebenso wie 2021 ist auch diesmal die Qualität über alle Zweifel erhaben: Nahm damals der ursprünglich aus Neustadt stammende Pianist Joseph Moog diese Rolle ein, ist es jetzt ein anderer Pfälzer, den die Freinsheimer Musikenthusiasten schon lange kennen: der Cellist Julian Steckel, der 1982 in Pirmasens das Licht der Welt erblickte.

Zur Eröffnung am Freitag, 9. September, um 19 Uhr konzertiert er zusammen mit dem Pianisten Paul Rivinius. Die beiden haben schon mehrmals in Freinsheim gespielt. Diesmal haben sie sich nun Sonaten von Beethoven vorgenommen, außerdem Variationen über Themen aus Händels Oratorium „Judas Maccabäus“ und aus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Beim zweiten Konzert am Samstag, 10. September, um 19 Uhr spielt Steckel dann mit dem „Armida Quartett“ Franz Schuberts Streichquintett C-Dur D956. Außerdem erklingen ein Streichquartett des jungen, in Deutschland lebenden serbischen Komponisten Marko Nikodijevic, der bekannt ist für den Einsatz mathematischen Hilfsmittel bei seinen Kompositionen, sowie das Quartett D-Dur KV 575 von Mozart.

Eine doppelte Auszeichnung als Bestätigung für die Macher

Das „Armida Quartett“ aus Berlin gewann vor zehn Jahren den internationalen Musikwettbewerb der ARD mit zwei ersten und mehreren weiteren Preisen. Inzwischen tritt es in berühmten Konzertsälen und bei vielen Festspielen auf, so beim Rheingau-Musikfestival, dem Beethovenfest in Bonn, beim Heidelberger Frühling und der Schubertiade Hohenems – um nur einige zu nennen. Kürzlich haben sie die fünfte CD ihrer Einspielungen von Mozarts Streichquartetten veröffentlicht, für Frank Pommer, den Feuilletonchef der RHEINPFALZ, die „CD des Monats“. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, wird diese Aufnahme nun auch beim diesjährigen Opus-Klassik im Oktober in Berlin mit einem Preis in der Kategorie „Kammermusikeinspielung“ ausgezeichnet. In der gleichen Kategorie wird auch Julian Steckel geehrt - für eine Einspielung mit Werken Hindemiths, die er zusammen mit drei jungen Kollegen aufgenommen hat. Für die Verantwortlichen beim Verein „Von-Busch-Hof konzertant“ ist das eine ganz besondere Freude.

Auch der Nachwuchs gehört zum Festival

Auch der Nachwuchs gehört zum Festival: Das Kinder- und Familienkonzert – als Matinée am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr angesetzt – erzählt die Geschichte von Don Quichotte. Die Akteure sind allesamt gute alte Bekannte: Als Erzählerin fungiert die Freinsheimer Schauspielerin und Sängerin Ilona Schulz, ihr Ehemann Alexander Kunz zupft den Kontrabass, Klarinette spielt Julius Kircher, der beim Abschlusskonzert der letzten Saison, dem Open-Air-Konzert Ende Juni, die Zuhörer mit dem Klarinettenkonzert von Mozart förmlich vom Hocker riss.

Am frühen Sonntagabend dann, um 17.30 Uhr, steht zum Abschluss des Festivals die Begegnung mit „Julian Steckel & Friends“ an. Als seine Freunde treten auf: der künstlerische Leiter der „Von-Busch-Hof konzertant“-Reihe, der Oboist Rainer Schick, Kira Kohlmann und Karoline Merkert an Violine und Viola sowie abermals Paul Rivinius und Julius Kircher. Man spielt in wechselnden Formationen das Oboenquartett von Mozart, die Sonate für Violoncello und Klavier op. 102 von Beethoven, von ihm auch die Variationen über „Ein Mädchen oder Weibchen“ aus Mozarts „Zauberflöte“ und zum Schluss von Johannes Brahms das Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier in a-Moll.

Beglückt und erfreut – so kann man nach der Erfahrung des vergangenen Jahres vermuten, werden die Zuhörer das Festival verlassen, gestärkt durch den Kunstgenuss wie den „Festival-Teller“ von Volker Gilcher vom Restaurant Von-Busch-Hof und die Getränke, die von der Freinsheimer Landjugend serviert werden.

Info

Alle Konzerte finden im Von-Busch-Hof in Freinsheim statt. Karten (23,50/7 Euro, Abo: 55 Euro, Kinderkonzert: 7 Euro) unter www.vbh-k.de sowie beim i-Punkt .