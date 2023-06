Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wurde im Von-Busch-Hof in Freinsheim wieder ein Kinderkonzert veranstaltet. Drei Musiker und eine Erzählerin präsentierten am Samstag im Bürgersaal „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry mit einer eigens dafür komponierten Musik. Bei dem inhaltlich hochanspruchsvollen Stück haperte es jedoch zwischendurch etwas an der Umsetzung.

Der Saal ist gut gefüllt. Als das Licht in einen gelb-orangenen Farbton wechselt, beginnen die Musiker mit mystischen Klängen. Die Freinsheimer Schauspielerin und Sängerin