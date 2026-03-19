Live statt Playback: Die Stadtkapelle Bad Dürkheim begleitet den Kanzler-Besuch in der Salierhalle mit Adele und Tina Turner. Der Auftritt knüpft an eine Tradition an.

Spätestens mit der Nationalhymne als Schlusspunkt des CDU-Wahlkampfabschlusses steht die Bad Dürkheimer Stadtkapelle am Freitagabend endgültig im Rampenlicht – in ihrem „Wohnzimmer“, der Salierhalle, in die sie normalerweise zum großen Martinikonzert einlädt oder den Neujahrsempfang der Stadt Bad Dürkheim begleitet.

Musikalisch, sagt Hagen Hiller, sei das Deutschlandlied zwar nicht sehr anspruchsvoll. Allerdings gehöre es auch nicht gerade zum Standardrepertoire der rund 30 Musikerinnen und Musiker, die beim Kanzlerbesuch auftreten werden, verrät der Vorsitzende der Stadtkapelle. Daher habe es in den vergangenen Wochen schon die eine oder andere Probe des Stückes gegeben.

Schließlich sei es ja auch ein Vertrauensbeweis, dass die CDU auf Live-Musik statt auf die Wiedergabe aus der Konserve setze. „Für uns ist es eine tolle Möglichkeit, wieder vor einem Kanzler oder einem Kanzlerin zu spielen und uns zu präsentieren“, sagt Hiller.

Für Kohl und Merkel im Festzelt gespielt

Wieder – denn für die Stadtkapelle ist es keine Premiere, für den deutschen Regierungschef oder die deutsche Regierungschefin zu spielen: Schon in den 1970er-Jahren habe die Kapelle ein SPD-Pfalztreffen mit dem damaligen Kanzler Willy Brandt musikalisch umrahmt. Das hat Hiller nachgelesen.

Bei den Auftritten für Helmut Kohl und Angela Merkel war er dagegen selbst schon an der Posaune dabei. An den 5. Juli 1997 erinnert er sich noch recht gut: Zum 50-jährigen Bestehen des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz in Bockenheim spielte die Stadtkapelle auf Wunsch des damaligen Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Norbert Schindler. Ehrengast und Festredner: Bundeskanzler Helmut Kohl. „Ich war damals 13 Jahre und hatte erst drei Jahre zuvor bei der Stadtkapelle angefangen“, erinnert sich Hiller. Kohl habe eine lange Rede gehalten. „Wir hatten damals sogar einen neunjährigen Musiker dabei, der ist während der Rede eingeschlafen“, erzählt der Posaunist. Er selbst sei sehr aufgeregt gewesen. Dennoch sei alles gut gegangen.

Beim Besuch von Angela Merkel auf dem Wurstmarkt 2008 sorgte die Stadtkapelle im Hamelzelt für Musik. Foto: Stadtkapelle/oho

Wie 1997 in Bockenheim fand auch der Auftritt vor Angela Merkel 2008 in einem Festzelt statt – dieses Mal im Hamelzelt auf dem Wurstmarkt. „Jedes Mal haben wir uns überlegt, was wir Besonderes spielen können“, erzählt Hiller. Bei dem Merkel-Besuch war das unter anderem die „Berliner Luft“ und natürlich „Angie“ von den Rolling Stones.

Künstlerische Freiheit bei der Playlist

Für Freitag hat die Stadtkapelle zehn Stücke vorbereitet. „Der größte Teil hat auch ohne zusätzliche Extra-Proben gesessen“, sagt Hiller. Geübt wurde hauptsächlich im Rahmen der regulären Proben. Vorgesehen ist ein etwa 30- bis 40-minütiger Auftritt als musikalischer Rahmen vor den Reden der Polit-Prominenz. Der Dürkheimer CDU-Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der rheinland-pfälzischen CDU, Johannes Steiniger, habe den Kontakt zwischen der Stadtkapelle und den Organisatoren des Wahlkampfabschlusses hergestellt.

Bei der Auswahl der Stücke habe die Stadtkapelle weitestgehend „künstlerische Freiheit“ bekommen, berichtet Hiller: „Wir gehen eigentlich immer mit der Zeit und spielen etwas Moderneres.“ So steht zum Beispiel „Hello“ von Adele auf der Playlist. Auf Wunsch der CDU hat die Stadtkapelle außerdem eine spezielle Einlaufmusik für den Bundeskanzler im Programm: „Simply the best“ von Tina Turner.