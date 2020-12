Der eine Bogen voll Farben am Himmel, der andere voll Natur am Boden und Leser auf Pilzjagd: In unserer Reihe „Fotos für Freude“ suchen wir solche und weitere Motive, die ein wenig Licht in die trüben Zeiten der Pandemie bringen sollen. Wer mitmachen möchte, schickt sein Bild an redduw@rheinpfalz.de.

„Aufmunterung bei diesem tristen Wetter: Die Engel malen Regenbogen, wenn einer der ihren nach Hause kommt“, meint Wolfgang Loth aus Bad Dürkheim zu seinem Foto. Foto: Loth/frei Ursula Friedrich hat dieses Kunstwerk in Bad Dürkheim gefunden. „Ich fand es total schön, wenn auch sehr vergänglich. Was sich leider schon am Abend zeigte“, schreibt sie zu dem „Stimmungsaufheller“. Foto: Friedrich/frei Mit „wunderschöne Natur“ kommentiert Sonya Bauer ihr Foto, das beim Wandern auf dem Leininger Burgenweg entstand. Foto: Bauer/frei Ilka Hensel hat „Pilze gejagt“, wie sie uns geschrieben hat. Foto: Hensel/frei Unterhalb des Flaggenturms hat Laura Yildiz dieses Bild aufgenommen. Foto: Yildiz/frei „Der treue Holzhund vom Ganerbenweg“, schreibt Wilfried Würges zu seinem Bild. Foto: Würges/frei Foto 1 von 6