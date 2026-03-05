Nach dem Aus des Weinhäusels in Kallstadt führt Leo Zimmermann nun das Cuvée 1888 in Wachenheim. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag.

Leo Zimmermann nimmt seinen Neustart mit Humor. „Jetzt bin ich von der Kirche in Kallstadt zur Kirche in Wachenheim gezogen und ich heiße auch noch so, wie der Papst“, sagt er lachend. Dass der 61-Jährige gerne mit Menschen zu tun hat, merken die Gäste im Cuvée 1888 Weinbar & Panetteria in der Kommerzienrat-Wagner-Straße 1 schnell.

Viele Pfälzer kennen Zimmermann noch aus dem Weinhäusel in Kallstadt. Dort arbeitete er elf Jahre lang, zuletzt drei Jahre als Pächter. Zuvor war er als Techniker tätig und vertrieb Medizinprodukte. Ein Autounfall zwang ihn jedoch zu einer beruflichen Neuorientierung. Im Sommer des vergangenen Jahres kündigte ihm die Gemeinde Kallstadt das Weinhäusel – damit endete das Kapitel für Zimmermann.

Neustart im Cuvée 1888

Eine neue Aufgabe fand der Gastronom im Cuvée 1888, das der Sektkellerei Schloss Wachenheim gehört. Das Restaurant war im Frühjahr 2021 wiederbelebt worden, nachdem es mehrere Jahre nur für Empfänge sowie Hochzeits- und Geburtstagsgesellschaften genutzt worden war. Bislang hatten zwei Pächter den Betrieb geführt.

Zimmermann möchte das Lokal nun wieder stärker als Treffpunkt für Wachenheimer und auswärtige Gäste etablieren. Sein Konzept setzt auf Selbstbedienung. Statt eines kostenintensiven Personaleinsatzes beschäftige er eine „liebenswürdige Selbstbedienung“, die nach seinen Angaben von den Gästen „sensationell gut“ angenommen werde.

Offizielle Eröffnung am Samstag

Zum 1. Januar übernahm Zimmermann das Objekt, am 15. Januar nahm er den Betrieb auf. Mittlerweile hätten sich die Abläufe gut eingespielt. Unterstützt wird er in seinem Familienbetrieb von seiner Lebensgefährtin Nelly und seinem Sohn Marc.

Die offizielle Eröffnung des Cuvée 1888 Weinbar & Panetteria ist für Samstag, 7. März, geplant. „Wir haben die Öffnungszeiten etwas angepasst und den Montag als Ruhetag festgelegt. Ansonsten ist täglich, einschließlich Sonntag, durchgehend von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet“, berichtet Zimmermann. Zu jeder Uhrzeit könne auch das Tagesessen bestellt werden. Einige Gerichte würden zudem in einer Vitrine präsentiert.

„Wir bieten zurzeit unsere Speisen alle unter 20 Euro an und der Durchschnittspreis für eine Mahlzeit liegt bei etwa 11 Euro“, betont der Küchenchef, der auch für seine Brotbackkunst bekannt ist und entsprechende Kurse anbietet.

Viel Platz für Gäste und Veranstaltungen

Im unteren Bereich des Lokals finden etwa 35 Gäste Platz, im Obergeschoss stehen rund 50 Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Der Garten bietet Raum für etwa 80 bis 100 Besucher. Für private Veranstaltungen kann der obere Bereich ganz oder teilweise gebucht werden. Dann stehen etwa ein Getränkekühlschrank oder eine buchbare Bedienung bereit.

Eine zusätzliche Theke für das Obergeschoss und den Garten möchte Zimmermann demnächst anschaffen. Außerdem plant er Veranstaltungen für Gäste ab 50 Jahren. „Wir versuchen auch hin und wieder, Personen im Bereich 50 plus mithilfe eines DJ oder auch Live Musik bei uns in Bewegung zu bringen. Am Samstag wird ab 17 Uhr das Hit-Mix-Duo zum Tanz aufspielen“, kündigt er an.