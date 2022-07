Sie sind wieder da: Zwei Jahre Pandemie haben die alljährlichen RHEINPFALZ-Sommertouren ausgebremst. 2022 gibt es einen Neustart.

Wein in Massen

Wussten Sie, dass die Mitarbeiter der Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten zwischen A-, B- und C-Ware unterscheiden? Nein? Am Donnerstag, 4. August, gibt es für RHEINPFALZ-Leser Antworten auf diese und andere Fragen. Dann nämlich gibt die Genossenschaft einen Einblick in ihr neues Logistikzentrum am Standort Laumersheim. Denn egal zu welcher Kategorie ein Wein gehört, alle Tropfen lagern seit Anfang des Jahres auf dem Laumersheimer Palmberg. Dazu gehören Weine des Weinparadies Freinsheim, des Weincontor Schloss Friedelsheim oder der Palmberg-Winzer und natürlich der Kernmarke Vier Jahreszeiten – alles findet auf den knapp 10.000 Quadratmetern Platz. Neben der Logistik ist auch der Vertrieb nach Laumersheim verlegt worden. Es ist bewusst so dimensioniert worden, dass es für die Bedürfnisse mindestens der nächsten beiden Generationen der Vier-Jahreszeiten-Winzer ausreichen soll. Wie das aussieht? Machen Sie sich ein Bild – und genießen Sie dabei den einen oder anderen Probeschluck!

Auf den Spuren der Römer

Auf den Spuren der Römer mit Britta Hallmann-Preuß. Foto: Franck

Wie tranken, wie arbeiteten die Römer? Und wie haben sie sich gewaschen? All das lässt sich trefflich im Dürkheimer Stadtmuseum und am historischen Schauplatz ansehen. Museumsleiterin Britta Hallmann-Preuß zeigt am Donnerstag, 11. August, in der archäologischen Sammlung ihres Hauses, welche Spuren die Römer in der Kurstadt bis heute hinterlassen haben. Anschließend geht es mit den RHEINPFALZ-Lesern zur Römervilla am Weilberg. Weinbau-Fans kommen auch hier auf ihre Kosten. Denn der Weinbau ist bekanntermaßen eine Sache, die wir den Römern verdanken. Die stellten übrigens einen knochentrockenen Tropfen her, der oft ein halbes Jahr auf der Hefe lag. Nicht zuletzt deshalb war das Nachsüßen mit Datteln und Gewürzen gängig. Noch mehr Wissenswertes gibt es bei der Sommertour. Und vielleicht kommen ja sogar echte Römer vorbei ...

Neues von der Baustelle Baufortschritte: Wie geht es mit der Therme voran? Foto: Franck

Wie weit ist eigentlich der Bau der Dürkheimer Therme? Auskunft darüber gibt Steffen Wietschorke am Dienstag, 16. August, auch RHEINPFALZ-Lesern bei einer Führung über die Baustelle. Die hatte in den vergangenen Monaten durchaus auch unangenehme Überraschungen offenbart. Schäden an der Außenwand des Salinariums wurden entdeckt. Auch sonst gibt es genug zu tun auf der inzwischen Über-35-Millionen-Euro-Baustelle im Herzen der Kurstadt. Eine Baustelle, die auch Einfluss auf des tägliche Leben der Dürkheimer hat und für den Wurstmarkt Änderungen mit sich bringt. Wohin kommt nun der Rutschenturm? Und wofür wird der große Kran gebraucht? Der Tiefbau-Leiter gibt Antworten.

Genuss-Tour in Freinsheim Wissenswertes zur Mandel gibt es im Mandelhof Oberholz. Foto: picture alliance / Manuel Meyer/dpa-tmn

Eine Tour durch die größte Mandelplantage der Pfalz erwartet die Teilnehmer der RHEINPFALZ-Sommertour am Montag, 22. August. Besitzerin Romy Oberholz wird die Besucher durch den Freinsheimer Mandelhof führen. Wussten Sie, dass Mandeln gar keine Nüsse, sondern Kerne sind? Nein? Dann sind Sie genau richtig, um noch mehr von den Geheimnissen der Mandel zu erfahren. Aber auch Kenner wissen bestimmt nicht alles von den zart-rosa blühenden Gewächsen des Mandelhofs. So wird Oberholz erläutern, ob dieses Jahr eine gute Ernte zu erwarten ist. Genug Bäume hat sie jedenfalls: 1200 stehen am Ortseingang von Freinsheim. Doch auch viele Bäume sind keine Garantie dafür, jedes Jahr eine sichere Erntemenge zu produzieren. Mit dem Anbau von Süßmandeln ist Oberholz in eine Nische vorgestoßen. Auch über die Produkte, die aus ihren Mandeln hergestellt werden, kann sie einiges erzählen. Außerdem steht dabei so manches zum Verkosten bereit. Vielleicht hat sich ja Tochter Meike, die gerade ihren Abschluss als Konditorin in der Neustadter Confiserie Michel absolviert hat, eine süße Mandelkreation überlegt? Die Teilnehmer dieser Genuss-Tour dürfen gespannt sein.

Zur Sache: So läuft die Anmeldung

Die Anmeldung für die RHEINPFALZ-Sommertour zum Logistikzentrum der Vier Jahreszeiten Winzer in Laumersheim am Donnerstag, 4. August, per E-Mail an sommertour_duw@rheinpfalz.de. Oder man wirft eine Postkarte in den Briefkasten der Lokalredaktion in der Mannheimer Straße 10. Wir berücksichtigen Anmeldungen nur, wenn eine Rufnummer angegeben ist!

Anmeldeschluss ist am Dienstag, 2. August, 12 Uhr. Wir losen bis zu 15 Teilnehmer aus. Wir bitten um Verständnis, dass wir nur die Teilnehmer selbst informieren können.Die Teilnahme zur Sommertour erfolgt auf eigenes Risiko.