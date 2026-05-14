Aus dem ehemaligen Freinsheimer Stellwerk ist ein Foto-Atelier geworden. Fotografin Melanie Hubach möchte zum Abschluss der Sanierung das Häuschen für Besucher öffnen.

Nach sechs Jahren Umbau ist Melanie Hubach soweit: Sie möchte das frühere Stellwerk in der Friedhofstraße in Freinsheim, in dem ihr Foto-Atelier untergebracht ist, der Öffentlichkeit präsentieren. Seit Jahresanfang plant die Fotografenmeisterin aus Erpolzheim diesen Tag der offenen Tür, den sie gerne schon viel früher gefeiert hätte. Aber vieles an dem Gebäude, das sie 2020 vom ehemaligen Verbandsbürgermeister Gottfried Nisslmüller erworben hatte, wollte sie vorher unbedingt noch verändern.

„Anfangs dachte ich auch gar nicht, dass das alles so aufwendig wird“, erzählt die 43-Jährige. Doch aus dem Aufhübschen sei dann eine Kernsanierung geworden, für die sie bislang rund 400.000 Euro investiert habe. „Man erlebt eben viele Überraschungen bei so einem Projekt“, musste Hubach feststellen. Da zu ihren Kunden neben Weingütern auch Firmen und Handwerksbetriebe gehören, sei es ihr aber leicht gefallen, immer eine gute Anlaufstelle bei allen Umbauproblemen zu finden.

160 Reben für den Stellwerk-Riesling

Was daraus geworden ist, erfüllt sie mit Stolz. Sie zeigt auf den neuen Metallzaun an der Bahnlinie, der erst im Winter fertig geworden ist. Große Löcher mussten für ihn in den Boden gebohrt werden. „Vorher hätte ich hier sowieso kein Fest veranstalten wollen“, erzählt sie. Der Weg auf der Südseite des Stellwerks wurde neu gepflastert. Hier wurden auch neue Steinterrassen mit Pflanzbeeten angelegt, die den südlichen Bereich zum Weinbergshang abgrenzen. Hier wachsen die 160 Rieslingweinreben, die Nisslmüller hat setzen lassen. Eine weitere Rieslingrebe hat Melanie Hubach als Zierde für einen jetzt vor dem Eingang stehenden Rankbogen eingepflanzt. Der Stellwerk-Riesling wird vom Weingut Rings jährlich ausgebaut. Am Sonntag wird er für die Besucher des Tages der offenen Tür ausgeschenkt.

Umgeben von Riesling-Reben ist das rot-braune Backsteingebäude. Foto: Dagmar Schindler-Nickel Arbeitsplätze, Küche und große Fenster: Das Obergeschoss des Stellwerks. Foto: Melanie Hubach/OHO Im Erdgeschoss befindet sich das Fotostudio. Foto: Melanie Hubach/OHO Platz zum Verweilen am Treppenaufgang. Foto: Melanie Hubach/OHO Neu angelegt wurde der Stellwerk-Garten. Foto: Melanie Hubach/OHO Das Stellwerk von Norden mit Bahnlinie. Foto: Melanie Hubach/OHO Der Zug von Frankenthal fährt auf dem Bahnübergang Richtung Freinsheim. Foto: Melanie Hubach/OHO Foto 1 von 7

Das rot-braune Backsteingebäude an der Bahnlinie Freinsheim-Frankenthal, das 1930 erbaut wurde, beherbergt im Erdgeschoss Hubachs Foto-Atelier. Hier entstehen Bewerbungsfotos, Familienbilder oder die Aufnahmen von Weinflaschen für die vielen Weingüter, die Hubach in elf Jahren als selbstständige Fotografin als Kunden gewonnen hat. Im oberen Stock mit seinen großen Glasfenstern gibt es eine Küche, einen Essplatz sowie Arbeitsplätze. „Funktionierendes Glasfaser habe ich leider immer noch nicht“, bedauert sie. Aber immerhin habe Inexio inzwischen alles eingebaut, was sie für einen funktionierenden Anschluss brauche.

Stellwerk soll im Mittelpunkt stehen

Gerne würde sie den Besuchern am Tag der offenen Tür auch mehr von ihrer Arbeit als Fotografin präsentieren. Schließlich könne sie bereits auf 22 Berufsjahre zurückblicken. „Aber ich dachte mir: Das Stellwerk soll im Mittelpunkt stehen“, so Hubach. Weil Reiner Frank zu dem Häuschen, das 2004 außer Betrieb ging, am meisten weiß, wird er am Tag der offenen Tag drei Führungen anbieten. Frank hat von 1976 bis 1984 die Technik eigenständig betätigt. Mehrere Bahnübergänge wurden von hier gesteuert. Jetzt ist dafür das Stellwerk in Neustadt zuständig.

Kurzinfo

Hubach feiert mit geladenen Gästen bereits am Freitag ein kleines Stellwerk-Fest. Für alle Interessierten öffnet sie das kleine Häuschen am Sonntag, 17. Mai, zwischen 11 bis 17 Uhr. Die Landjugend Erpolzheim hilft beim Ausschenken. Neben dem Stellwerk-Riesling des benachbarten Weinguts Rings gibt es Weine der Winzergenossenschaft Kallstadt und des Weinguts Schick. Das Weinreich kümmert sich um das Catering.