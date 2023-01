Von Norbert Schlag

Irgendwo in Rheinhessen. Es ist Samstag, 7.30 Uhr, und ich gehe Brötchen holen. Vor der Bäckerei steht ein Mann und frühstückt auf dem Bürgersteig. Als er mich sieht, zeigt er auf mein Kreuz, das ich umhängen habe und fragt mich direkt: „Arbeitest Du bei der Kirche?“ „Ja“, ist meine Antwort, ich bin katholischer Pfarrer.

„Und wie macht ihr das Kreuz?“, ist seine nächste Frage. Ich zeige es ihm: Kopf, Brust, linke Schulter, rechte Schulter. „Siehst Du“, sagt er, wir machen das genau anders herum: Kopf, Brust, rechte Schulter, linke Schulter.

Bulgarier erklärt Beziehung zu Gott

„Ich bin orthodoxer Christ und komme aus Bulgarien. Und weißt Du, warum wir das so machen?“ Noch bevor ich irgendwelche Antworten weben kann aus meinem theologischen und kirchengeschichtlichen Wissen heraus, gibt er mir die Antwort: „Wir beginnen am Kopf, und enden am Herz.“ Wow, das hat gesessen. In diesem Gedanken steckt der ganze Glaube und die Beziehung zu Gott, und vielleicht der Sinn meines Lebens.

Wenn wir in unserem Leben, bei dem was wir erfahren, nicht beim Kopf, beim Denken, Analysieren und Digitalisieren stehen bleiben, sondern das Herz einschalten.

Kinder staunen, Erwachsene informieren

Was ich meine: Stellen Sie sich mal an ein Elefantengehege im Zoo und beobachten Sie die Menschen. Die Kinder staunen mit weiß aufgerissenem Mund: „Oh ist der groß!“ Die Erwachsenen fangen sofort an aufzuzählen: „Der wird so schwer und frisst soviel Kilogramm am Tag und es braucht so lange bis ein Elefantenbaby auf die Welt kommt!“

Wir machen uns vieles kaputt, weil wir nur noch mit dem Verstand an die Dinge des Lebens herangehen. Wir brauchen mehr Herz. Denn wie schrieb schon Antoine de Saint Exupéry: „Man sieht nur mit dem Herzen gut!“ Das habe ich gelernt, samstags morgens um halb acht mitten auf der Straße in Rheinhessen.