„Zwei Jahre mussten wir auf vieles verzichten und zwei lange Jahre mussten wir nun warten, bis wir unseren Wurstmarkt wieder feiern dürfen“, sagte Dania Mayer bei der diesjährigen Wurstmarkt-Pressekonferenz. Nach dieser langen „Durststrecke“ sei es nun an der „Zeit wieder aufzutanken. Nicht nur guten Wein, sondern auch gute Stimmung, Atmosphäre und besonders Lebenslust“, gibt die Schöpferin des Dubbeglasordens allen mit auf den (Wurstmarkt-)Weg. Damit das ja auch niemand vergisst, kann man sich das Motto an die Brust heften, in Form des neuen Dubbeglasordens, der wie jedes Jahr in limitierter Stückzahl erhältlich sein wird. Unter anderem am iDubbe, direkt auf dem Festplatz, kann man das begehrte Sammlerstück erstehen.

Doch dort gibt es noch viel mehr zu entdecken, denn Dania Mayer hat die Festpause genutzt, um gemeinsam mit Reiner Wendt an neuen, ausgefallenen Fanartikeln für den Wurstmarkt zu tüfteln – und das mit Erfolg.

Neu ins Sortiment haben es Anglerhüte, auch Bucket Hats genannt, geschafft. Diese wird es in den Farben Schwarz, Grau, Grün und Blau geben. Ein Dubbeglasaufdruck darf auf den Kopfbedeckungen natürlich nicht fehlen. Des Pfälzers Lieblingsglas ziert ebenso die zweite Neuerscheinung, die in den kühleren Abendstunden schon direkt auf dem Festplatz zum Einsatz kommen kann: Der schwarze Kapuzenpullover, kurz Hoodie, kommt im modischen Dubbeglas-Allover-Print daher. Den Wurstmarkt-Fanlook kann man mit einem Bandana und einer passenden Gürteltasche komplettieren.

„Wir versuchen, Trendprodukte aufzugreifen und diese mit dem passenden Wurstmarkt-Flair auszustatten“, berichtet Dania Mayer, die die Sachen übrigens auch selbst bedruckt. Alle kreativen Ideen werden im iDubbe präsentiert. Die vielfältige Produktpalette ermöglicht es, das Wurstmarkt-Gefühl und die Pfälzer Lebensfreude direkt mit nach Hause zu nehmen. Die dunkle Jahreszeit kann beispielsweise mit einer Dubbeglas-Lichterkette erhellt werden.