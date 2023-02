Zwischen Montag, Mitternacht und Dienstag, 13 Uhr hat ein unbekannter Fahrer nach Polizeiangaben vom Freitag einen in der Grabenstraße in Wachenheim geparkten Volvo beschädigt und ist dann geflüchtet. Die Beamten vermuten, dass der Täter beim Vorbeifahren nicht genügend Abstand gehalten hatte und so am Radkasten des Volvos einen Schaden von 500 Euro verursachte. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.