Eine für Montag, 11. Mai, und Dienstag, 12. Mai, angekündigte Vollsperrung der Wormser Straße in Ungstein ist verschoben worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Wormser Straße stattdessen im Zeitraum von 26. Mai bis voraussichtlich 30. Juni im Bereich der Kirchstraße voll gesperrt. Der Grund sind Arbeiten zur Behebung eines Gasschadens. Der Verkehr wird nach Angaben der Stadt über die Altenbacher Straße, die B37, die B271 und die Weinstraße umgeleitet.