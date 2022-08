Die zweite Befragungsrunde des Zensus 2022 ist im Landkreis Bad Dürkheim bereits angelaufen. Das teilt Pressesprecherin Laura Estelmann mit. Diese sei dazu da, die Qualität der ersten Runde zu bewerten. Dazu würden die Ergebnisse mit den ersten Angaben abgeglichen. Die Befragungen für den Zensus laufen laut Estelmann seit etwa drei Monaten, die persönlichen Gespräche mit Haushalten und an Wohnheimen seien größtenteils abgeschlossen. Nun werde ein kleiner Teil der Befragten erneut für ein kurzes, etwa fünfminütiges Interview kontaktiert. Landesweit betreffe dies etwa 15.600 zufällig ausgewählte Personen und damit etwa vier Prozent der Befragten. Im Landkreis Bad Dürkheim seien das etwa 650 Personen an 155 Anschriften. Die Wiederholungsbefragung laufe etwa bis Anfang November, die Termine werden laut Estelmann wieder schriftlich angekündigt.

Dabei werde nach Name und Vorname, Geschlecht und Geburtsdatum gefragt sowie danach, ob neben der Hauptwohnung eine weitere Wohnung in Deutschland bewohnt werde. Wie bei der ersten Befragung bestehe auch bei der Wiederholungsbefragung eine gesetzliche Auskunftspflicht. Die Auskunftspflicht ist nicht durch die bereits erfolgte Auskunft in der ersten Befragung erfüllt.

Der Ablauf der Wiederholungsbefragung gleicht laut Estelmann dem der ersten Befragung: Die Termine werden schriftlich angekündigt. Bei den Interviewern handele es sich aber nicht um dieselben Personen wie beim Erstinterview. Zum persönlichen Termin müssten sie sich wie bereits bei der Erstbefragung mit einem Ausweis für Erhebungsbeauftragte in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis ausweisen, zum Beispiel einem Personalausweis oder einem Reisepass. Die kurze Befragung könne ebenfalls an oder vor der Tür erledigt werden. Bei Fragen: Die Zensus-Erhebungsstelle des Landkreises ist per E-Mail unter zensus.info@kreis-bad-duerkheim.de oder telefonisch unter 06322/961-2222 erreichbar.