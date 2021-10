Am Donnerstag, 21. Oktober, 19 Uhr, hält Andreas Brückner, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin/Gastroenterologie am Evangelischen Krankenhaus, einen Online-Vortrag zum Thema „Reizdarm – die unterschätzte Volkskrankheit“. Die Veranstaltung ist ein Beitrag zum „Dürkheimer Gesundheitsdialog“ des Krankenhauses, bei dem Experten aus der Klinik Gesundheitsthemen laienverständlich zur festen Sendezeit auf Youtube vorstellen und Zuschauerfragen live beantworten. Anschließend steht der Beitrag dauerhaft auf Youtube zur Verfügung. Fast die Hälfte aller Patienten, die wegen Bauchschmerzen zum Gastroenterologen kommen, leiden unter einem Reizdarmsyndrom. Zu den vielfältigen Beschwerden gehören neben Bauchschmerzen und Blähungen unregelmäßiger Stuhlgang, Verstopfung oder Durchfall. „Die Diagnose ist nicht leicht zu stellen, denn die Symptome können auch durch eine Vielzahl anderer Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts verursacht werden“, sagt Brückner. In seinem Vortrag erläutert der Internist und Gastroenterologe, was das Reizdarmsyndrom ist, wie es erkannt und wie es behandelt wird. Im Anschluss beantwortet er Zuschauerfragen. Dabei sein können Interessierte mit einem Klick auf das Youtube-Symbol auf der Startseite der Diakonissen-Startseite im Netz unter www.diakonissen.de genügt. Fragen können Interessierte direkt im Live-Chat stellen oder vorab sowie während der Übertragung per E-Mail an: fragen-duew@diakonissen.de.rhp