„Im Westen was Neues?“ fragte Volker Gallé bei der Freinsheimer „Literarischen Lese“ an Christi Himmelfahrt und bot eine Collage zur Politik am Rhein seit Aufklärung und französischer Revolution – mit vielen Zitaten und Blick auf die vielen Mitwirkenden, immer wieder unterbrochen und aufgelockert durch Lieder zur Gitarre, in Französisch und Deutsch, aber besonders im Dialekt, wie er hier in unserer Region gesprochen wird.

Angelehnt an das Motto des diesjährigen Kultursommers „Kompass Europa: westwärts“ nahm er sich die politischen Sehnsüchte nach Freiheit und Demokratie