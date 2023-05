Zum 9. Mal findet in Weisenheim am Berg die Weinwanderung statt – in diesem Jahr aber nach Naturschutzauflagen mit neuer Route. Wurden bislang die Besucher auf einer Wegstrecke Richtung Leistadt entlang geführt, geht es diesmal Richtung Bobenheim am Berg, um die Vogelwelt während der Brutzeit nicht zu stören.

Entlang des 3,5 Kilometer langen Rundkurses schenken am kommenden Wochenende fünf Betriebe ihre Weine aus. Ihnen stehen auch Caterer zur Seite. Die Stände sind am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.