Ein Vogelnest im Kamin eines Hauses in der Georg-Fitz-Straße in Ellerstadt hat allem Anschein nach am Dienstag gegen 20.30 Uhr einen Brand ausgelöst. Das teilte der stellvertretende Wehrführer der Ellerstadter Feuerwehr, Benjamin Odening, mit. Durch das Feuer am Kamin entstandene Schäden hätten zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude geführt. Als Unterstützung forderten die Ellerstadter die Drehleiter ihrer Bad Dürkheimer Kameraden an. Unter Atemschutz und mit Spezialwerkzeug der Wachenheimer Brandbekämpfer sei es schließlich gelungen, das Feuer zu löschen. Zum Dekontaminieren der Einsatzkräfte wurde außerdem die Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim hinzugerufen. Insgesamt waren somit 45 Retter mit acht Fahrzeugen im Einsatz, der um 23 Uhr endete. „Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Haus ist auch noch bewohnbar“, berichtete Odening. Zur Brandursache sagte er, das Vogelnest habe wohl den Kamin verstopft, weshalb der Rauch nicht mehr abziehen konnte und es letztlich zum Brand kam.