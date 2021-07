An der Felswand im Kriemhildenstuhl sitzt ein junger Vogel und guckt mich aus großen Augen an. Es ist ein Amselküken. Vogelarten wie die Amsel haben noch jetzt im späten Juli Nachwuchs. Aber das Kleine scheint ganz allein zu sein. Ist es aus dem Nest gefallen? Am besten gehe ich mal ein Stück weiter weg und beobachte die Sache. Tatsächlich dauert es nicht lange, da kommt Mutter Amsel geflogen und bringt dem Kleinen etwas zu fressen. So ist es meistens: Auch wenn der Nachwuchs schon das Nest verlassen hat, füttern die Eltern ihn noch weiter. Also bitte ein Vogelkind nie einfach mitnehmen. Nur wenn ein Junges auf der Straße hockt oder in einem Schacht, dann bring es vorsichtig an eine nahe, aber sichere Stelle.