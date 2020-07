Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns gerne Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf das wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

Manchmal hat der Mann im Mond einen Vogel: „Störche im Mond" hat Uli Fehr sein Bild genannt und beschreibt weiter: „Neben der hellen Mondsichel sieht man auch den Rest der vom Erdlicht erhellten Mondscheibe kurz vorm Untergang." Foto: feh „Die Kugeldisteln habe ich beim Hundespaziergang entdeckt", schreibt Angelika Schneeganß. Foto: Schneeganß/frei „Bei einem Spaziergang im Poppental in Wachenheim mit unserer Hündin Uma hat unsere Tochter Charlotte (elf Jahre) diesen schönen Schnappschuss gemacht", erzählt Eva Erlewein zu diesem Bild. Foto: Erlewein/frei „Kornblumenblau gegen Corona" hat Helmut Ziegler zu seinem Foto geschrieben. Foto: Ziegler/frei