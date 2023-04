Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach zwei Jahren Böllerverbot war am Samstag der Himmel wieder ordentlich bunt. Dass Feuerwerk auch ganz ohne Krach geht, zeigt Familie Mühlbeyer aus Freinsheim. Ihre ganz besondere Lichtershow hat den Ursprung in der Corona-Zeit.

Rote Raketen, blaue Kracher und zwischendurch ein ordentlicher Goldregen. Dieses Spektakel hat sich in der Silvesternacht nicht nur am Himmel abgespielt. Familie Mühlbeyer aus Freinsheim hat es am Samstag