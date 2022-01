BAD DÜRKHEIM. Das für Samstagabend angesetzte Meisterschaftsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und der SG TV Dürkheim/BI Speyer in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest ist ausgefallen.

Bis zum Freitagnachmittag sah noch alles danach aus, als würde die mit Spannung erwartete Partie planmäßig stattfinden. Am späten Freitagabend teilte Spielleiter Marco Marzi den Kurstadt-Korbjägern dann jedoch mit, dass das Kellerduell in der Regionalliga wegen eines „Corona-Falls im Team von Frankfurt“ abgesetzt werden musste. Ein neuer Termin steht nach seinen Angaben noch nicht fest.

„Schade, wir hätten gerne gespielt“, erklärte SG-Teambetreuerin Sabine Karst der RHEINPFALZ. „Die Jungs waren gut vorbereitet und heiß auf den Sieg gegen die Eintracht“, berichtet sie weiter. Ebenfalls bitter für die Kurstädter: Die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft in der Zweiten Bundesliga Pro B hatte am Wochenende spielfrei. Aus diesem Grund hätte das Regionalliga-Team in Frankfurt ausnahmsweise einmal in Bestbesetzung antreten können.