Volker Gilcher trifft den Geschmack der Menschen auf kulinarischem und musikalischem Gebiet. Als Virtuose am Herd und am Cello ist er aus dem Freinsheimer Von-Busch-Hof nicht wegzudenken. Am Sonntag wird er 70 Jahre alt.

„Es ist schon eine Beglückung, wenn zwei Herzen in der Brust schlagen und ich beide ausleben kann“, schwärmt der Küchenmeister und Cellist. Seinen runden Geburtstag widmet Volker Gilcher aber ganz seiner Begeisterung für die Musik. Das Restaurant Von-Busch-Hof bleibt geschlossen an diesem Tag. „Da bin ich dann doch ganz privat unterwegs.“

Bei gleich zwei Konzerten spielt er an seinem Ehrentag, der eigentlich den Müttern gewidmet ist. Denn das wegen Corona ausgefallene Muttertagskonzert der Musikschule Freinsheim wird am 5. Juli nachgeholt. Wegen der Abstandsregeln sind nur 75 Zuschauer im Von-Busch-Hof zugelassen, deswegen gibt es ein Vormittag- und Abendkonzert, um möglichst viele Musikinteressierte in den Genuss des Orchesters des TV Mannheim 1846 kommen zu lassen. Karten gibt es längst nicht mehr. Unter dem Dirigenten Ionel Ungureanu wird klassische Kurhaus-Musik dargeboten von Johann Strauss, Carl Zeller und Jacques Offenbach, erzählt Gilcher. Musik, die durchaus auch zu einem runden Geburtshaus passt. Für die Zuschauer wird Wein ausgeschenkt. Gilcher hofft, dass ihn das Publikum aber zunächst in Ruhe spielen lässt, bevor es auf ihn anstößt. „Ich muss mich ja auch noch ein bisschen konzentrieren“, betont er.

Denn mit der Musik nimmt Gilcher es sehr ernst. 30 bis 45 Minuten zieht er sich täglich ins Gartenzimmer des Von-Busch-Hofes zurück, um zu üben. „Für mich ist das eine Art Meditation“, erklärt er. Kein stilles Dasitzen, sondern ein Insichkehren, dem viel Produktives entspringt. Auch Vereinsengagement ist mit der Musik verbunden. So ist Gilcher zweiter Vorsitzender bei Von-Busch-Hof Konzertant, in dessen Orchester er ebenfalls Cello spielt. Hinzu kommt das Salon-Ensemble Gilcher sowie das Experimentieren in einem Kammerorchester. „Ich kann beides gut“, sagt Gilcher zu seinen zwei Leidenschaften und fügt hinzu: „Kochen kann ich besser.“

Cello erst mit 28 Jahren gelernt

Zum Cello kam Gilcher erst mit 28 Jahren. Zuvor lernte der in der Metzgerfamilie Gilcher in Freinsheim groß gewordene Sohn Klavier und Klarinette und spielte auch an der Freinsheimer Kirchenorgel. Bei der Berufswahl sollte sich aber das zweite in seiner Brust schlagende Herz durchsetzen. Während sein ebenfalls sehr musikalischer Bruder die Metzgerei übernahm, wollte Volker Gilcher wissen, was man mit dem Fleisch machen kann. Er lernte im Restaurant Sackmann in Baiersbronn und wurde danach Sous-Chef und später Küchenchef in einem Sternelokal im schwäbischen Oberstaufen. In Rottweil absolvierte er seine Küchenmeisterprüfung mit 1,0 – zusammen mit einem Schweizer Koch als Jahrgangsbester. Gilcher gewann den Kollegen als Nachfolger für seine Stelle in Oberstaufen, während er selbst „dem Ruf der Mutter“ folgte und zurück in die Pfalz ging. Zunächst kochte er im Kallstadter Breivogel, wo 1979 die beiden Sozialdemokraten Johannes Rau, damals Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, und der Freinsheimer Gottfried Nisslmüller eine Verabredung hatten. Es sollte sich als das wichtigste Essen in Gilchers Koch-Karriere herausstellen. Denn Nisslmüller war begeistert von Gilchers Kochkünsten und bat ihn inständig, doch Küchenchef im Freinsheimer Von-Busch-Hof zu werden, der gerade saniert wurde. Gilcher gefiel der Gedanke, nach Freinsheim zurückzukehren. Und so stellte Nisslmüller ihn 1981 als Küchenchef im neu eröffneten Von-Busch-Hof vor.

Gilcher wollte die Freinsheimer mit Nouvelle Cuisine nicht abschrecken und entschied sich dafür, das Beste aus der deutschen Küche herauszuholen. „Bodenständig, aber elegant, weil von der französischen Küche angehaucht“ , bezeichnet Gilcher seinen Stil, mit dem er nicht nur den Geschmack des verwöhnten Gourmetpublikums von auswärts traf, sondern auch den der neugierigen Einheimischen. „Es war wichtig die Mitte zu finden.“ Und so konnte Nisslmüller nach einem seiner Observierungsgänge, bei denen er in die Fenster des Restaurants hineinspitzelte und die vollen Tische sah, erleichtert feststellen: „Er hat’s geschafft“.

Gilcher schwört auf „optimale regionale Produkte“. „Ich liebe zum Beispiel das Mittelbug vom Rind. Wenn man das anbrät, eine Soße macht, für dreieinhalb Stunden in den Ofen legt und dann mit einem Püree von Pfälzer Kartoffeln und etwas Gemüse genießt, ist das doch viel besser als ein langweiliger Kalbsrücken“, meint er. Die Begeisterung für den Beruf hat Gilcher schon an mindestens 30 Auszubildende weitergegeben – darunter aktuell an einen früheren Flüchtling aus Afghanistan, der gerade auf die Ergebnisse seiner schriftlichen Prüfung wartet. Die praktische hat er bereits bestanden.

Ans Aufhören denkt Gilcher noch lange nicht, obwohl er ja längst das Rentenalter erreicht hat. „Ich habe noch viele Ideen“, verkündet er. Außerdem fühle er sich noch fit genug. „Das ist mein Lebenswerk, das gibt man nicht so einfach auf. Und meine Gäste freuen sich, dass ich immer noch da bin.“ Derweil plant Nisslmüller einen weiteren großen Tag: Am 31. Juli nächsten Jahres wird das Restaurant Von-Busch-Hof 40 Jahre alt.