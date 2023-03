Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Plaudern in Grüppchen? Im Lockdown ist das verboten. Mithilfe einer App hat die Stadtverwaltung die üblichen zwanglosen Gespräche beim Neujahrsempfang nun wenigstens online möglich gemacht. Und so traf sich eine überschaubar große, aber gut gelaunte Truppe in der virtuellen Salierhalle auf eine Runde Smalltalk.

Am Anfang geht die technische Übertragung schneller als gedacht, deswegen verschwindet Christoph Glogger erstmal aus dem kleinen Videofenster. Als er gleich darauf wieder auf seinem