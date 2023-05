Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn der legendäre Literarische Frühschoppen nicht live, sondern nur im Internet zu erleben ist, dann tut das den Wurstmarkt-Freunden in der Seele weh, hat aber auch einen Vorteil: Man kann die Beiträge auf der Bühne verstehen, denn sie gehen nicht im Lärm der Feiernden unter.

Der Literarische Frühschoppen, ein Herzstück des Wurstmarkts, stieg in diesem Jahr nicht in den Schubkärchlern auf den Brühlwiesen, sondern in der Rebarena des Weingutes Fitz-Ritter.