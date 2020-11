In Freinsheim werden virtuelle Adventsgrüße in Form von Videofilmen produziert, die an den Adventssonntagen veröffentlicht werden. Abrufbar ist der erste Adventsgruß ab Sonntag, 29. November, unter www.stadt-freinsheim.de. Das hat Bürgermeister Matthias Weber (FWG) mitgeteilt.

Zugabe geplant

Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern hat die Schauspielerin Anja Kleinhans die Filme produziert. Maßgeblich mitgewirkt haben mehrere Lehrkräfte der Musikschule Freinsheim. Besonders erfreulich war es für Weber und Kleinhans, dass Musikschüler so viele Beiträge einsandten, dass voraussichtlich noch eine Zugabe entstehen kann. Diese soll dann quasi als Ersatz für das ausgefallenen Adventscafé im Seniorendomizil Haus Nikolas gezeigt werden.