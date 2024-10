Neben dem Weingut Wegner aus Bad Dürkheim wurden auch die Weingüter Rings aus Freinsheim und das Landhaus Kronenberg-Bender aus Kallstadt mit einem Vinum Rotweinpreis geehrt. Für das Weingut Rings, welches von den Brüdern Andreas und Steffen Rings geleitet wird, ist die Auszeichnung mit dem Ehrentitel „Roter Riesen“ eine besondere Auszeichnung: Zum ersten Mal in der Geschichte des 38-jährigen Deutschen Rotweinpreises des Vinum-Weinmagazins hat ein Betrieb die Ehre zum zweiten Mal erhalten. Bereits 2020 hatte das Weingut den Titel bekommen. Den Gesamtsieg erlangte das Familienunternehmen laut Vinum durch den Sieg in der Kategorie „Spätburgunder bis 39,99 Euro“ (Kallstadt Spätburgunder unfiltriert 2022) und den zweiten Platz in der Kategorie „Cuvée“ (Das kleine Kreuz unfiltriert 2022). Die Auszeichnung „haben die Rings-Brüder nicht mit ihren gefeierten Topweinen – hoch bewertet, rar und nicht ganz günstig – geschafft. Nein, es sind die bezahlbaren Weine, zwei Spätburgunder und eine Bordeaux-Cuvée, die zum Durchschnittsergebnis von 92,33 Punkten bei drei Weinen führten“, begründet der „Vinum-Weinguide“ seine Auswahl. Das Weingut Landhaus Kronenberg-Bender errang mit seinem „Merlot XXL 2021“ in der Kategorie „Merlot“ den 2. Platz mit 92 Punkten. Der Wein „zeigt sich charaktervoll, im Finale mineralisch-salzig, schließt mit Länge ab“, heißt es in der Begründung.