Eine Ladendiebin ist am Donnerstagnachmittag in der Bruchstraße in Bad Dürkheim erwischt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die 23-Jährige aus der Verbandsgemeinde Freinsheim löste beim Verlassen eines Schuhgeschäfts in der Bruchstraße die akustische Alarmsicherung aus.

Beute im Wert von rund 100 Euro

Sie hatte vier Paar Schuhe in dem Laden eingesteckt. Außerdem entdeckten die Beamten auch noch diverse Kosmetikartikel, die ebenfalls nicht bezahlt worden waren und einer nahen Drogerie zugeordnet werden konnten. Insgesamt hatte das Diebesgut einen Wert von rund 100 Euro. Die junge Frau muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.