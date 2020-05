Im Landkreis Bad Dürkheim sind seit gestern drei neue Corona-Fälle, in Neustadt ist ein neuer Fall aufgetreten. Inzwischen wurden 321 Personen im Landkreis und 105 in Neustadt positiv auf das Coronavirus getestet. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist der Großteil der Infizierten wieder genesen: Im Landkreis sind das 290, in Neustadt 101 Personen. Pro 100.000 Einwohner gab es in den letzten sieben Tagen dementsprechend drei neue Fälle im Kreis Bad Dürkheim, zwei in Neustadt.