Auf dem Gelände der ehemaligen Sektkellerei Weisenborn in Kallstadt entstehen derzeit zwei Mehrfamilienhäuser in Vollholzbauweise. Für Projektentwickler Sebastian Arnold, Gesellschafter von IGS Immobilen aus Bad Dürkheim, ist dies eine Premiere. Über vier Millionen Euro kostet der Lückenschluss in der Weinstraße.

Im September 2020 hat das Bauunternehmen Ferocon aus Landstuhl die Pläne für das Gelände der ehemaligen Sektkellerei Weisenborn im Gemeinderat in Kallstadt vorgestellt.