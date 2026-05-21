Die Vier Jahreszeiten Winzer eG hat bei der diesjährigen Jungweinprobe des 2025er Jahrgangs bewusst neue Wege beschritten, wie sie mitteilt: Statt eines Eintrittsgeldes wurden die Gäste vor Ort um eine freiwillige Spende für das Dürkheimer Hospiz gebeten. „Es war genau die richtige Entscheidung“, betont der Geschäftsführende Vorstand der Genossenschaft, Rüdiger Damian. Die Gäste seien spürbar gerne bereit gewesen, etwas dazu zu geben – für den guten Zweck oft sogar etwas mehr. Insgesamt kam laut Mitteilung so eine Spendensumme von 750 Euro zusammen, die nun dem Dürkheimer Hospiz zugutekommt. Gegründet im Jahr 1900 in Bad Dürkheim, zählt die Genossenschaft heute zu den größten und renommiertesten der Pfalz. 60 Winzerfamilien bilden die Gemeinschaft.