Volker Richter und Rüdiger Damian rücken zum 1. Januar in den Vorstand der Dürkheimer Winzergenossenschaft Vier Jahreszeiten auf. Richter übernimmt in dem sechsköpfigen Gremium den Posten als Vorstand Oenologie und Technik. Rüdiger Damian tritt als geschäftsführender Vorstand die Nachfolge von Walter Brahner an, der zum Jahresende aus dem Vorstand ausscheidet. Brahner bleibt den Vier Jahreszeiten aber im kommenden Jahr in beratender Funktion erhalten. Damian wird die Geschicke der Dürkheimer Genossenschaft dann gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Vorstandsvorsitzenden Martin Freund leiten.