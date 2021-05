Viele Pläne und Projekte hatte und hat der TC Schwarz-Weiß Bad Dürkheim auf seinem Vereinsgelände in der Kanalstraße vor Augen. Da lässt sich der Club auch und gerade von Corona nicht aufhalten. Bei einem Rundgang über das Areal erzählt Vorsitzender Mathias Reibnegger, was erledigt ist und was noch ansteht.

Schon als Reibnegger die Tür zur Tennishalle aufschließt, ist die erste Baustelle zu erkennen: Der Boden im Flur ist im Rohbauzustand, Fliesen wurden entfernt und werden durch neue in Grau ersetzt. Auch die Wände und die Decke bekommen frische Farbe, berichtet der Clubchef. Rund 20.000 Euro werden Flur und Sanitäranlagen am Ende gekostet haben. Mitglieder und Freunde des Vereins hätten 8000 Euro gespendet, von der Hausbank des Vereins, der hiesigen Sparkasse, kamen weitere 2000 Euro dazu. Im Laufe der Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Noch gut in Schuss sind die vor drei Jahren sanierten Umkleiden. Nigelnagelneu sind dagegen die Toiletten. Im Inneren der Halle ist der 2016 für rund 60.000 Euro eingebaute Boden noch in gutem Zustand, die 2018 auf LED umgerüstete, rund 25.000 Euro teure Beleuchtung sorgt für ausreichend Helligkeit bei der Jagd nach der gelben Filzkugel. Gut gebucht ist daher die Halle, wenn die Pandemie es zulässt. Gerade im Winter haben Mitglieder und Gäste Abos. Eigentlich wird in der kalten Jahreszeit in Bad Dürkheim regelmäßig die Pfalzmeisterschaft ausgetragen.

Mitglieder mit viel Engagement aktiv

Corona hat das alles ausgebremst und dafür gesorgt, dass der Club massive Einbrüche bei den Einnahmen hinnehmen musste, sagt Reibnegger. Aber der TC bekam Unterstützung in Form von Coronahilfen und vom Tennisverband. Damit sei man gut über die Runden gekommen. Allerdings auch deshalb, weil drei Kredite ausgelaufen sind. In den kommenden vier Jahren sind zwei weitere Großprojekte der Vergangenheit – die Photovoltaikanlage auf dem Hallendach für 350.000 Euro und der Kauf der Halle für 400.000 Euro – auch abbezahlt.

Während wenig Sport getrieben werden konnte, haben Mitglieder in gerade erlaubter Gruppenstärke die Fenster am Clubheim abgeschliffen und in strahlendem Blau gestrichen. Außerdem wurde die Außenanlage aufgehübscht mit gestutzten Hecken, weiteren Gartenarbeiten und Streichaktionen. Reibnegger ist für den Einsatz der Mitglieder „über da normale Maß hinaus“ dankbar: „Das spart uns viel Geld.“ Seit einem Jahr hat der Verein einen neuen Spielplatz für die Kleinsten.

Zwei größere Projekte stehen nun an: Auf einem alten, als Basketballfeld genutzten Hartplatz soll ein Kunstrasenplatz entstehen, der bei jedem Wetter genutzt werden kann. „Dann könnten wir zum Beispiel auch im November oder Dezember draußen spielen“, erklärt der Vorsitzende. Normalerweise sind die gut gepflegten 13 Sandplätze im Winter nicht bespielbar. Kosten wird das voraussichtlich rund 15.000 Euro. Reibnegger zufolge, soll das Projekt im kommenden Jahr angegangen werden. „Wir werden auch dafür auf Spenden angewiesen sein“, hofft er auf Unterstützung.

Flutlichtanlage für drei Plätze geplant

Derzeit ist der Platz in sehr schlechtem Zustand, der 40 Jahre alte Belag hat Risse und Löcher, ist teils umgeklappt und der Boden darunter ist zu sehen. Der Belag muss entfernt werden, danach ist vermutlich erst mal die Drainage auszubessern, bevor der neue Kunstrasen aufgebaut werden kann.

Weitere 20.000 bis 25.000 Euro sollen in den nächsten Jahren in die Hand genommen werden, um drei Plätze mit Flutlichtanlagen auszustatten, damit Sportler auch abends besser spielen können.

Angedacht ist, in der Halle noch für Klimatisierung zu sorgen, da sie sich im Sommer stark aufheizt. Die Kosten schätzt Reibnegger auf 50.000 Euro. Der Vereine könne aber mit Zuschüssen rechnen, von denen sowieso grundsätzlich viele der weiteren Planungen abhängen.

Auch Boule-Bahn soll erneuert werden

Der Club hat trotz Corona noch rund 400 Mitglieder, Reibnegger verzeichnete „keinen signifikanten Schwund“ durch die Pandemie, dennoch könnte auch der TC mehr Mitglieder brauchen. Zur Struktur im Verein berichtet der Vorsitzende: „Rund die Hälfte der Mitglieder sind Senioren, wir haben aber auch etwa 70 Jugendliche, der Rest liegt dazwischen.“

Einige der Tennisfreunde könnten bald auch wieder Spaß am Boule-Spielen haben, wenn sie nicht gerade über den Sandplatz flitzen. Denn das ist ein kleineres Projekt des Vereins, von dem Reibnegger berichtet. Es soll in Eigenleistung umgesetzt werden. Die mit Unkraut bewachsene Bahn neben dem maroden Hartplatz soll reaktiviert werden. Dann fliegen bald nicht mehr nur gelbe Bälle sondern auch Metallkugeln übers Gelände des TC Schwarz-Weiß.