Der FV Freinsheim II hat in der vergangenen Saison in der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord einen Mittelfeldplatz belegt. Ob in dieser Spielzeit mehr herausspringt, ist fraglich. Zumindest hat der FVF II die Basis verbreitert und kann dadurch Ausfälle besser wegstecken.

Doch das große Aufgebot hat auch Nachteile. „In den Vorbereitungsspielen habe ich über 30 Spieler eingesetzt, berichtet Spielertrainer Kevin Bappert und kramt seine Trainingsliste hervor. 32 Akteure haben der zufolge die bisherigen Trainingseinheiten besucht. Das klingt super, relativiert sich aber, wenn man etwas genauer hinschaut. „Nur sieben dieser 32 Spieler haben mehr als 75 Prozent der Einheiten wahrgenommen, zehn liegen zwischen 50 und 75 Prozent, und der große Rest hat nicht mal die Hälfte der Trainingstage genutzt“, konstatiert der Coach. Bei vielen, vor allem jüngeren Spielern, stünden andere Dinge im Vordergrund, der Fußball sei nur eine von vielen Freizeitbeschäftigungen und weit davon entfernt, die Nummer eins zu sein.

Die Konsequenz: Von Kontinuität in der Aufstellung keine Spur, Automatismen in einer eingespielten Truppe zu erarbeiten, ist quasi unmöglich. Erfolgsorientiertes Arbeiten ist so kaum drin, was einen ehrgeizigen Trainer wie Bappert wurmt. Die „Komm’ ich heut’ nicht, komm’ ich morgen“-Mentalität sei auch beim zweitägigen Trainingslager vor Ort zu erkennen gewesen. „Da waren wir nur zwölf, 13 Leute, sodass nur eine abgespeckte Variante, aber keine Taktikschulung möglich war“, klagt der 29 Jahre alte Bappert.

Michael Gandert beendet Laufbahn

Der Übungsleiter legt im Training Wert darauf, das frühe Attackieren nur in bestimmten Zonen zu praktizieren. „Wir wollen dem Gegner auch mal den Ball überlassen, aber mit mehreren Spielern angreifen, wenn die Situation günstig ist“, erläutert er. Schnelles Umschaltspiel in beide Richtungen soll zu einer Stärke der Freinsheimer werden. Aber es soll auch mal der Ball zurückgespielt werden, wenn sich im Angriff keine Passmöglichkeit bietet. Bappert selbst kann noch nicht eingreifen, er laboriert an Entzündungen beider Patellasehnen. „Deshalb werde ich wohl noch länger zuschauen müssen, auch wenn es gewaltig kribbelt.“

Bappert, der im 4-4-2-System mit flacher Mittelfeldreihe spielen will, vermisst eine Führungsfigur auf dem Platz. „Wir sind zu ruhig, müssen mehr miteinander reden, die Mitspieler coachen und ihnen Hilfestellung geben“, fordert der Trainer. Der Verbandsliga-erfahrene Michael Gandert sei in der Runde 2019/20 so ein Typ gewesen, doch der Routinier beendet seine Laufbahn, weil er mehr Zeit für die Familie haben will.

Viktor Machowiak und Alexander Bähr gekommen

„Wir haben eine starke Achter-Staffel erwischt. Es wäre schön, wenn wir unter die ersten Vier kommen würden, aber Platz fünf oder sechs sind nicht auszuschließen“, bleibt Bappert vorsichtig. Sportchef Thomas Faßnacht ist optimistischer: „Die Mannschaft ist stärker geworden, auch weil Viktor Mackowiak und Alexander Bähr dazugekommen sind. Außerdem ist rund ein halbes Dutzend Spieler aus dem Jugendbereich aufgerückt“, betont Faßnacht und nennt den oberen Teil der Tabelle als realistisch. Bappert nimmt sich die vergangene Serie zum Vorbild. „Da war die Vorbereitung ebenfalls schlecht, wir sind aber gut in die Saison gekommen. Das wollen wir wiederholen. Von einem gelungenen Start kann man die gesamte Runde profitieren.“

Wechselübersicht

Abgänge: Michael Gandert, Patrick Gabel (beide Laufbahn beendet), Orhan Yilmaz (Umzug nach Düsseldorf)

Zugänge: Wiktor Mackowiak, Florian Fuhrmann (beide FV Freinsheim I), Daniel Bergtholdt (VfB Annweiler), Alexander Bähr, Joshua Eberle, Fabio Liebenspacher (alle reaktiviert), Leonard Staub, Felix Staub, Maurice Schreiber, Samim Armam, Oliver Ziese, Leo Brejc, Simon Fries (alle eigene A-Junioren).

RHEINPFALZ-Tipp

Freinsheim II hat in der Breite und Qualität deutlich zugelegt. Die Akteure, die aus der ersten Garnitur gekommen sind, und die reaktivierten Spieler verstärken die Mannschaft enorm. Hinzu kommen viele Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Das müsste reichen, um ernsthaft um Platz vier in der Nordstaffel mitzuspielen.