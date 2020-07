Nur weil man etwas auf Kosten anderer tun kann, muss man es nicht unbedingt tun.

Von Susanne Kirchner

„Mit 70 Sachen unterwegs war ein Pkw am helllichten Tag in der Tempo-30-Zone im Wohngebiet ...“ So oder ähnlich ist es beinahe täglich zu lesen in der Rheinpfalz. In einer halben Stunde: 24 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung im gleichen Wohngebiet! Das klingt auf schaurige Weise rekordverdächtig.

Was soll das werden, mit 70 km/h in einer Wohnstraße? Na ja, sagen vielleicht einige, es gibt Notlagen, die so ein Tempo entschuldigen! Sturzgeburten, zum Beispiel? Eine Verfolgungsjagd, Termin beim Amtsgericht, die Kartoffeln auf dem Herd oder der Besuch, der am Bahnhof wartet?

Zu oft auf Kosten der anderen

Mit 70 Sachen unterwegs – kann man ja mal machen, ist aber falsch, das steht wohl außer Frage. Denn „mit 70 Sachen in der Tempo-30-Zone“ gefährdet den Fahrer selbst, genauso natürlich die anderen Verkehrsteilnehmer und beschert entsprechend reichlich Ärger. Da gibt es Punkte in Flensburg, ein deftiges Bußgeld und Fahrverbot. Mit 70 Sachen durch die Tempo-30-Zone ist schlicht und einfach viel zu schnell, viel zu viel, viel zu gefährlich, viel zu falsch.

Da rast einer mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Menschenmenge. Fassungslos wird gefragt: „Warum tut jemand so etwas?“ Und die zynische Antwort würde heißen: „Weil er es will. Oder weil er es kann!“ Wann immer Menschen tun, was sie wollen, wann immer jeder einfach so macht, was er oder sie tun kann, geht das viel zu oft auf Kosten anderer.

Einstehen gegen die Beliebigkeit

Des Menschen Wille mag sein Himmelreich sein, ist aber meistens unsozial. Leider Gottes sind die Beispiele ja mehr als zahlreich. Aber Gott sei Dank können wir auch anders. Im Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth lese ich: Alles ist mir erlaubt, aber es dient nicht alles zum Guten (1.Kor 6,12). Paulus in seiner Situation hat konkret an eine Speisevorschrift gedacht.

Das Kriterium des Guten lässt sich aber auf jede andere Situation übertragen. Was nicht „zum Guten dient“, braucht Grenzen. Wenn auch vieles machbar ist und beinahe alles erlaubt zu sein scheint, steht Paulus ein gegen die Beliebigkeit. Verbindlichkeit im Sinne Gottes ist gefragter denn je zum Guten für uns alle.