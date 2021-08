Fast ein Hauch von Babelsberg: Freinsheims mittelalterliche Gemäuer dienen als Kulisse für Dreharbeiten des Mannheimer Musikers Andreas Eichenauer. Unter dem Titel „Dig That Hole“ wurden Szenen für ein Musikvideo-Projekt gedreht. Ein Drehtag zwischen Kunstblut und Sozialkritik.

Warten, Frieren und „Action“: Michelle Buchholz wickelt sich fester in ihre dicke Strickjacke. Dreharbeiten im Herbst sind etwas für Hartgesottene. Denn: Unter dem altertümlichen Rock und Mieder zieht es. Die Musikerin spielt die Hauptrolle in Andreas Eichenauers Musikvideo-Projekt, das hier in Freinsheim umgesetzt wird. Sie verkörpert eine junge schwarze Frau, die in einer mittelalterlichen Kleinstadt Opfer eines Komplotts wird, geschmiedet von deren Würdenträgern. Ihre Mitbürger – mit Ausnahme eines Kindes – werden sie im Laufe der Handlung im Stich lassen. „Ich verharre nicht in der Opferrolle, bin eine Kämpferin“, verrät die Darstellerin über ihre Figur. Drangsaliert wird die Protagonistin von zwei „alten weißen Männern“ – einem Kaufmann und einem Kleriker.

„Dig That Hole“ – zu Deutsch: Grabe dieses Loch – ist der Schlüsselsong des in Eigenregie aufgenommenen Albums „Leche Negra“, das Andreas Eichenauer unter seinem Künstler-Ego Mal Hombre im März veröffentlichen will. Darin setzt sich der Konzeptkünstler mit dem Gedicht „Todesfuge“ von Paul Celan und dem derzeitigen Zustand der Welt auseinander.

Freinsheim beim Touren mit Gitarrenhelden entdeckt

Die Story des Videos ist ein Mittelalter-Western im Stil von Quentin Tarantino, dessen dunkle harte Soundästhetik Eichenauer ebenso inspiriert hat wie der Geist des pfälzischen Mittelalterstädtchens und die Lyrik Celans. Er habe nun mal einen „Mittelalterspleen“, verrät Eichenauer einen wichtigen Aspekt seines geplanten Gesamtkunstwerks – irgendwo zwischen Mittelalter, „Tex/Mex-Western“, und „12 Years a Slave“.

In Vor-Corona-Zeiten hat sich der Wahl-Mannheimer mit der Band Gitarrenhelden regelmäßig die Weinstraße rauf- und runtergespielt und dabei tolle Orte entdeck – zum Beispiel Freinsheim. Weitere Szenen wurden zuvor im Deidesheimer Ratssaal, im Heidewald Birkenheide und auf dem jüdischen Friedhof in Kindenheim abgedreht.

Mit den Vorbereitungen zu „Dig That Hole“ hat Eichenauer vor eineinhalb Jahren begonnen. Ausgebremst durch das Virus hatte er plötzlich Zeit zum Nachdenken, für Projektentwicklung und um Anträge zu schreiben. Verwirklicht werden kann das Filmprojekt jetzt aufgrund einer 18.000-Euro-Förderung des Corona-Hilfsprogramms „Neustart Kultur“ der Initiative Musik. Das decke nicht die Kosten, betont Eichenauer, private Mittel müsse er zusätzlich einsetzen. Weiteres Geld für die CD-Pressung und eine geplante Vinyl-Auflage will man über die Crowdfunding-Plattform „Start Next“ sammeln.

Besäufnis und Orgie vor dem Mittagessen

Vor dem Eisentor parkt an diesem Drehtag das Wohnmobil mit dem Equipment des Filmteams. Es ist Kaffeequelle, Wärmestube und Künstlergarderobe in einem. Helga Hall verwandelt die Darsteller Christian Gruber, William Ledbetter und Bernhard Hall in einen Bischof, einen Kaufmann und einen Pestdoktor. Eichenauer selbst wird mit Hut, Staubmantel und Rindergürtel zum Mariachi.

Insgesamt 40 Personen sind an dem Filmprojekt beteiligt, bei dem mit Regisseurin Susi Herzberger und Kameramann Thomas Bär zwei echte Profis am Werk sind. Pro fertige Filmminute sind rund fünf Stunden Drehzeit veranschlagt. Was im Kasten ist, wird später in der Postproduktion farblich verändert werden.

Bevor sich die Crew an diesem Drehtag über ihr Mittagessen hermacht, hat sie bereits ein Komplott an der Stadtmauer und ein veritables Filmbesäufnis mit anschließender Orgie gespielt.

Am frühen Abend ist dann die Kerkerszene dran: Eine Nische am Eisentor wird zum Verlies für die Hauptdarstellerin. Drastische Spuren der Tortur auf einem mit Kunstblut eingesauten Bettlaken, kiloweise rasselnde Ketten inklusive. Passanten sind neugierig und verwundert.