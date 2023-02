Die Kreisvolkshochschule Bad Dürkheim und die Gleichstellungsbeauftragte Christina Koterba-Göbel laden ein zum VHS-Talk „Frauen im Landkreis – Mein Weg in die Politik“ am Mittwoch, 8. März, von 19 bis 21 Uhr. Moderiert von Koterba-Göbel sprechen Petra Dick-Walther (FDP), Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Englert, Sprecherin des Jugendkomitees der Stadt Bad Dürkheim, Lara Gabrisch (SPD), Vorsitzende des Ortsvereins Haßloch, Laura Knipser (Grüne), Mitglied im Stadtrat Bad Dürkheim und Ortsbeirat Seebach, Elke Schanzenbächer (CDU), Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Freinsheim, und Angela Strobel (FWG), Vorsitzende des Stadtverbands Bad Dürkheim, über ihre Wege in die Politik. Es geht auch um mögliche Hürden, wie sich Frauen gegenseitig motivieren können und warum Frauen in der Kommunalpolitik immer noch unterrepräsentiert sind. Zuschauende können im Chat Fragen stellen. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung nötig per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de. Danach wird ein Teilnahmelink verschickt. Die Veranstaltung ist kostenfrei.