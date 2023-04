Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wichtige Entscheidungen stehen in der Sitzung des Verbandsgemeinderats Freinsheim am Dienstag, 19 Uhr, in der VG-Sporthalle in Freinsheim an. So steht der Haushalt der Verbandsgemeinde für das laufende Jahr auf der Tagesordnung.

Zwar weist der Plan ein Defizit von etwa 638.000 Euro aus, doch sind die Finanzen der Verbandsgemeinde angesichts eines Eigenkapitals von etwa 20,8 Millionen Euro und Krediten von ungefähr neun Millionen