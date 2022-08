Bei der Abfallsammlung kann es im Landkreis Bad Dürkheim derzeit zu Verzögerungen kommen. Das teilt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises mit. Die Ursache: Bei der Firma Remondis, die für die Sammlung zuständig ist, gibt es krankheitsbedingte Personalausfälle. Diese könnten nicht kompensiert werden, hieß es von Seiten von Remondis. Daher müssten die Haushalte mit Ausfällen bei der Sammlung rechnen.

Die Firma Remondis versuche, die ausgefallenen Sammlungen am folgenden Tag nachzuholen. Der AWB bittet daher darum, die Abfallbehältnisse auch am Tag nach der regulären Abfuhr für die Abholung bereitzustellen, wenn sie nicht geleert wurden. Der AWB weist darauf hin, dass dies insbesondere am Freitag gelte, da der übrig gebliebene Müll dann am Samstag abgeholt werde – obwohl das ansonsten kein Leerungstag sei.