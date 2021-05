Die Kreisverwaltung prüft, ob Kreistagssitzungen live im Internet übertragen werden können, und zwar aus rechtlicher, finanzieller und technischer Sicht. Das hat der Kreistag auf Antrag der AfD-Fraktion beschlossen.

Ähnliches ist in der vergangenen Kreistagssitzung im Juni besprochen worden, in Verbindung mit den Startzeiten der Sitzungen, die für Berufstätige unpassend seien. Nun sagte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU): „Es wird eine Klärung geben, welche Möglichkeiten bestehen.“

Thomas Weisbrodt hatte für die AfD-Fraktion ausgeführt, wenn die komplette Sitzungen inklusive Debatte und Redebeiträge übertragen werden, seien sie den Bürgern zugänglich gemacht. So solle nachvollziehbar werden, was im Kreishaus passiere. Es gehe um Transparenz in der politischen Entscheidungsfindung und politischer Teilhabe trotz dem nun wieder geforderten Social Distancing (Englisch für Abstandhalten im gesellschaftlichen Umgang). Die Prüfung der Machbarkeit soll nach Wunsch der AfD möglichst zügig geschehen und nicht wie in Haßloch laufen. Dort war ein ähnlicher Antrag im Juli 2019 gestellt worden. Im September wurde entschieden, einen Testlauf zu machen. Es gebe viele Kommunen, die das bereits praktizieren und Erfolg damit haben. Weisbrodt verwies darauf, dass man beispielsweise bei Ludwigshafen, Speyer oder Annweiler nachfragen könne.

Unterstützung vom Offenen Kanal?

Pia Werner (Grüne) verwies darauf hin, dass Synergien aus den Erfahrungen in Haßloch genutzt werden sollten. „Dort wurden bereits viele Informationen zusammengetragen.“ Arnold Nagel (FWG) sagte, der Kreistag solle zustimmen. Derartige Übertragungen gebe es im norddeutschen Raum seit Langem. Ihlenfeld fügte noch an, das Thema könne in der nächsten Sitzung im Februar erneut behandelt werden. „Dann können wir eine Entscheidung darüber treffen, ob und welchen Weg wir weitergehen.“ Bei fünf Enthaltungen beschloss der Kreistag einstimmig zu prüfen, ob ein Livestream machbar sei.

Wie Weisbrodt im Nachgang der Sitzung erklärte, sei eine Übertragung über den Offenen Kanal nötig, weil der eine entsprechende Sendelizenz habe. In Haßloch sei bei festinstallierten Kameras im Ratssaal wohl von einmaligen Kosten von 25.000 Euro auszugehen. „Die Kameras wären dann ferngesteuert, dann wären vom Offenen Kanal nur ein bis zwei Mitarbeiter nötig, bei mobilen Übertragungen wären es vier oder fünf.“