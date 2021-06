Seit Jahren wird über eine Erweiterung des Rathauses der Verbandsgemeinde in Freinsheim diskutiert. Mehrere Varianten wurden im Lauf der Jahre verworfen, bis sich der Verbandsgemeinderat 2019 auf eine Planung einigte. Dafür müsste aber der Freinsheimer Stadtrat den Bebauungsplan ändern. Diese Änderungen empfahlen der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag in einer Videositzung aber nicht.

Auf Antrag von Guido Kohnen (FDP) wurde das Thema erst einmal verschoben. Er und Angela Hubach (SPD) bemängelten, dass die vorgelegten Informationen zu einer Änderung des Bebauungsplans Bahnhof/Reiboldstraße nicht ausreichend seien.

Miguel Santos Reis (CDU) lehnte eine Erweiterung des Rathauses entschieden ab. Die sei nicht erforderlich, denn so ein Vorhaben entspreche nicht mehr der heutigen Zeit. Zukünftig werde fast jeder im Homeoffice arbeiten, das sei auch gut und richtig so, meinte Reis. Die Verbandsgemeinde solle ihre Organisation verbessern, dann könnten die Mitarbeiter im Homeoffice bleiben.

Jörg Heidemann, Büroleiter der Verwaltung, verwies dagegen darauf, dass die Verwaltung ein Dienstleister für die Bürger sei und für diese ansprechbar sein wolle, das sei auch der Wunsch der Bürger. Das sei vom Homeoffice nicht möglich, so Heidemann. ann