Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein bislang unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Seebacher Straße einzubrechen. Laut Mitteilung der Polizei scheiterte er jedoch an der Wohnungstür. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.