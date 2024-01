Am Freitag gegen 11.20 Uhr hat ein Mann nach Polizeiangaben versucht, ein Haus in der Friedelsheimer Hauptstraße auszurauben. Dies ist dem Mann, der zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll, nicht gelungen. Der dunkel gekleidete Mann – mit Sturmhaube, Mütze und Handschuhen vermummt – habe an die Tür geklingelt. Da er mit einem Paket vor der Tür stand, sei der erwachsene Sohn der Familie davon ausgegangen, dass es sich zum einen Zusteller handelt. Der Mann habe jedoch Wertsachen verlangt und sich unbefugten Zutritt ins Haus verschafft. Laut Polizei hat er nichts mitgenommen. Bei der Aktion sei außerdem niemand verletzt worden.

Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalinspektion Neustadt, Telefon 06321 8540, oder an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630, zu wenden. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er habe blaue Augen gehabt und mit osteuropäischem Akzent gesprochen, so die Polizei.