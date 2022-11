Unbekannte Täter haben zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen versucht, in eine Metallwerkstatt in der Bruchstraße einzubrechen. Das gab die Polizei am Donnerstag bekannt. Es soll vor Ort festgestellt worden sein, dass die Einbrecher versucht haben, die Eingangstür aufzuhebeln. Das gelang jedoch nicht, weshalb die Täter nicht ins Gebäudeinnere gekommen sind. Laut Polizeimeldung entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben wollen. Meldungen können unter der Telefonnummer 06322 963 0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de gemacht werden.