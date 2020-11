Unbekannte versuchten zwischen 15:30 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim einzubrechen. Laut Polizei scheiterten die Täter jedoch an einer stabilen Stahltür, die ihren Hebelversuchen standhielt. Es entstand somit nur ein geringer Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06322 963 0 oder per Email an die Polizei zu wenden.