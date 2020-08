Die Pfälzische Musikgesellschaft geht in Coronazeiten neue Wege. Mit dem Programm „Goethes Flucht nach Italien“ gibt’s im Garten des Dürkheimer Alten Weinguts am Maxbrunnen Kulturgenuss – auch für Picknicker.

Gabriele Weiß-Wehmeyer von der Pfälzischen Musikgesellschaft spricht von einem „Versuchsballons“, der da im Weingut steigen soll. Die musikalische Lesung hätte eigentlich im Mai im Museumskeller des Hauses Catoir stattfinden sollen, was wegen der Pandemie aber nicht möglich war. Deshalb soll die musikalische Lesung mit dem Trio Sanssouci unter dem Titel „Goethes Flucht nach Italien“ nun im Weingut-Garten über die Bühne gehen. Auf der Homepage der Gesellschaft lassen sich Stühle buchen, aber auch Picknickinseln, für die man Decke und Speisen selbst mitbringen muss. Getränke gibt es vom Weingut. Hans-Jürgen Thoma wird eine Textauswahl aus Goethes zweibändigem Werk „Italienische Reise“ lesen und mit seinem Trio Werke der Zeit von Johann Christian Bach, Giovanni Boni, Pietro Nardini, Giovanni Benedetto Platti und Antonio Vivaldi spielen, zu denen er auch ein paar einführende Worte sagen wird. Allerdings nur bei geeignetem Wetter. Im Falle einer Absage wird das auf der Homepage der Musikgesellschaft bekannt gegeben. Hier kann man auch reservieren oder per E-Mail an pmg-reservierungsanfrage@web.de. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Pfälzische Musikgesellschaft werden erbeten.

