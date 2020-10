Eine Verstopfung im Kanalsystem in der – kein Witz – Kanalstraße hat am Samstag gegen 17 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. „Das Wasser hatte sich bis in ein Gebäude zurückgestaut“, berichtet Wehrleiter Karlheinz Bayer. Elf Kameraden rückten demnach mit vier Einsatzfahrzeugen an, die Straße wurde vorübergehend gesperrt. Die Stadtwerke behoben das Problem nach Bayers Angaben noch am selben Abend.